Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.05.2020)

28 мая, 2020 09:29

https://report.az/storage/news/dcbb8139c3291c264f63875074826d9e/05dbf4d2-e1c9-4aca-aa5c-0f791c348d2f_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 33,89 -2,51 -34,44 Нефть WTI (доллар/баррель) 31,59 -2,76 -30,18 Золото (доллар/унция) 1 728,90 23,30 210,80 Индексы Dow-Jones 25 548,27 553,16 -3 096,99 S&P 500 3 036,13 44,36 -203,89 Nasdaq 9 412,36 72,14 405,74 Nikkei 21 676,32 405,15 -1 998,75 Dax 11 657,69 153,04 -1 679,42 FTSE 100 6 144,25 76,49 -1 500,65 CAC 40 4 688,74 82,50 -1 348,35 Shanghai Composite 2 826,91 -19,64 -206,42 Bist 100 104 953,50 1 929,16 -8 730,10 RTS 1 212,20 -12,79 -337,20 Валюта USD/EUR 1,1009 0,0033 -0,0189 USD/GBP 1,2254 -0,0080 -0,0859 JPY/USD 107,8200 0,2800 -1,3400 RUB/USD 70,9955 0,1894 8,8580 TRY/USD 6,7836 0,0543 0,8342 CNY/USD 7,1662 0,0313 0,1865

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Эта новость также доступна на других языках: Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (28.05.2020)

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