|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|33,89
|-2,51
|-34,44
|Нефть WTI (доллар/баррель)
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|-2,76
|-30,18
|Золото (доллар/унция)
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|23,30
|210,80
|Индексы
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|25 548,27
|553,16
|-3 096,99
|S&P 500
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|44,36
|-203,89
|Nasdaq
|9 412,36
|72,14
|405,74
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|405,15
|-1 998,75
|Dax
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|153,04
|-1 679,42
|FTSE 100
|6 144,25
|76,49
|-1 500,65
|CAC 40
|4 688,74
|82,50
|-1 348,35
|Shanghai Composite
|2 826,91
|-19,64
|-206,42
|Bist 100
|104 953,50
|1 929,16
|-8 730,10
|RTS
|1 212,20
|-12,79
|-337,20
|Валюта
|USD/EUR
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|-0,0189
|USD/GBP
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|JPY/USD
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|RUB/USD
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|TRY/USD
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|0,0313
|0,1865
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.05.2020)
https://report.az/storage/news/dcbb8139c3291c264f63875074826d9e/05dbf4d2-e1c9-4aca-aa5c-0f791c348d2f_292.jpg
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