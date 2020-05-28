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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 33,89 -2,51 -34,44
Нефть WTI (доллар/баррель) 31,59 -2,76 -30,18
Золото (доллар/унция) 1 728,90 23,30 210,80
Индексы
Dow-Jones 25 548,27 553,16 -3 096,99
S&P 500 3 036,13 44,36 -203,89
Nasdaq 9 412,36 72,14 405,74
Nikkei 21 676,32 405,15 -1 998,75
Dax 11 657,69 153,04 -1 679,42
FTSE 100 6 144,25 76,49 -1 500,65
CAC 40 4 688,74 82,50 -1 348,35
Shanghai Composite 2 826,91 -19,64 -206,42
Bist 100 104 953,50 1 929,16 -8 730,10
RTS 1 212,20 -12,79 -337,20
Валюта
USD/EUR 1,1009 0,0033 -0,0189
USD/GBP 1,2254 -0,0080 -0,0859
JPY/USD 107,8200 0,2800 -1,3400
RUB/USD 70,9955 0,1894 8,8580
TRY/USD 6,7836 0,0543 0,8342
CNY/USD 7,1662 0,0313 0,1865
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