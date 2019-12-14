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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.12.2019)

Показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.12)
Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 65,22 0,58 11,42
Нефть WTI (доллар/баррель) 60,07 0,59 14,66
Золото (доллар/унция) 1 481,20 9,60 199,90
Индексы
Dow-Jones 28 135,38 3,33 4 807,92
S&P 500 3 168,80 0,23 661,95
Nasdaq 8 734,88 17,56 2 099,60
Nikkei 24 023,10 43,94 4 008,33
Dax 13 282,72 61,08 2 723,76
FTSE 100 7 353,44 79,97 625,31
CAC 40 5 919,02 34,76 1 188,33
Shanghai Composite 2 967,68 15,95 473,78
Bist 100 110 476,63 361,97 19 206,15
RTS 1 501,42 4,46 432,70
Валюта
USD/EUR 1,1121 - 0,0055 -0,0346
USD/GBP 1,3331 - 0,0131 0,0577
JPY/USD 109,3800 - 0,2200 - 0,3100
RUB/USD 62,8457 0,1007 - 6,5057
TRY/USD 5,8061 0,0253 0,4914
CNY/USD 6,9852 0,0175 0,1067

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