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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.12.2019)Показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.12)
https://report.az/storage/news/1178876a29961091abefef66d15415e9/c56955db-575c-48d4-b58c-1c77562e3d1b_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости