Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.12.2019)

Показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.12)

14 декабря, 2019 11:10

https://report.az/storage/news/1178876a29961091abefef66d15415e9/c56955db-575c-48d4-b58c-1c77562e3d1b_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 65,22 0,58 11,42 Нефть WTI (доллар/баррель) 60,07 0,59 14,66 Золото (доллар/унция) 1 481,20 9,60 199,90 Индексы Dow-Jones 28 135,38 3,33 4 807,92 S&P 500 3 168,80 0,23 661,95 Nasdaq 8 734,88 17,56 2 099,60 Nikkei 24 023,10 43,94 4 008,33 Dax 13 282,72 61,08 2 723,76 FTSE 100 7 353,44 79,97 625,31 CAC 40 5 919,02 34,76 1 188,33 Shanghai Composite 2 967,68 15,95 473,78 Bist 100 110 476,63 361,97 19 206,15 RTS 1 501,42 4,46 432,70 Валюта USD/EUR 1,1121 - 0,0055 -0,0346 USD/GBP 1,3331 - 0,0131 0,0577 JPY/USD 109,3800 - 0,2200 - 0,3100 RUB/USD 62,8457 0,1007 - 6,5057 TRY/USD 5,8061 0,0253 0,4914 CNY/USD 6,9852 0,0175 0,1067



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