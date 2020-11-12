Подсчитан ущерб страховому рынку Азербайджана от оккупации

Оккупация 20% азербайджанских территорий нанесла значительный ущерб сектору

Аналитическая исследовательская группа Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) исследовала страховой потенциал деоккупированных территорий Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASA.

По информации, азербайджанские территории, находившиеся под армянской оккупацией почти 30 лет, имеют большой потенциал в том числе и в страховом секторе. Оккупация 20% азербайджанских территорий нанесла значительный ущерб сектору.

За счет жилых и нежилых объектов, имеющихся в этих районах до 1993 года, только по виду обязательного страхования недвижимости можно было обеспечить страховой сбор в размере 4 985 100 манатов в год, а за 30 лет оккупации эта сумма составила бы 149 553 000 манатов. Если сюда присовокупить сборы по другим видам страхования, включая страхование грузов, личного имущества граждан, автомобилей, ирригационных систем и прочие виды, общий ущерб может быть оценен в размере 1 млрд манатов.