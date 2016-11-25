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    ПНФР: Необходимо изменить нормативы

    Oб этом заявил начальник управления по правовому обеспечению Палаты Нурлан Бабаев

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками старается осуществить нормативное регулирование в банковском секторе на основе высоких стандартов и международной практики. Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления по правовому обеспечению Палаты Нурлан Бабаев на форуме "Развитие банковской системы в постнефтяную эпоху: новые вызовы и перспективы", проходящем при организации Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

    По его словам, перед принятием любого нормативного акта ведутся наблюдения за финансовым рынком, учитывается поведение участников рынка, а также изменения на международных финансовых рынках: "В результате удешевления нефти азербайджанский манат подвергся девальвации, в связи с чем изменились нормативы банковских резервов, требования по открытой валютной позиции, осуществился переход к здоровому кредитованию. Однако изменения на финансовом рынке все еще продолжаются. Поэтому мы считаем, что прежние нормативы следует изменить".

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