ПНФР: Необходимо изменить нормативы

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками старается осуществить нормативное регулирование в банковском секторе на основе высоких стандартов и международной практики. Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления по правовому обеспечению Палаты Нурлан Бабаев на форуме "Развитие банковской системы в постнефтяную эпоху: новые вызовы и перспективы", проходящем при организации Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

По его словам, перед принятием любого нормативного акта ведутся наблюдения за финансовым рынком, учитывается поведение участников рынка, а также изменения на международных финансовых рынках: "В результате удешевления нефти азербайджанский манат подвергся девальвации, в связи с чем изменились нормативы банковских резервов, требования по открытой валютной позиции, осуществился переход к здоровому кредитованию. Однако изменения на финансовом рынке все еще продолжаются. Поэтому мы считаем, что прежние нормативы следует изменить".