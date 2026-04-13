"PAŞA Bank": Вопрос покупки зарубежного банка пока не стоит в повестке

Вопрос приобретения доли в зарубежном банке на данный момент не стоит в повестке "PAŞA Bank", однако может быть рассмотрен в будущем в рамках новой стратегии развития.

Как сообщает Report, об этом заявил член правления, главный финансовый директор банка Мурад Сулейманов.

По его словам, в настоящее время банк сосредоточен на формировании стратегии развития на 2027–2029 годы, и именно после ее утверждения возможны обсуждения подобных решений. "Сегодня у нас нет такого решения. Мы анализируем наши сильные стороны и оцениваем, где можем быть наиболее эффективны", - отметил он.

Сулейманов подчеркнул, что у банка уже есть международное присутствие - филиал в Грузии и дочерняя структура в Турции, однако дальнейшая экспансия за пределы страны пока не определена.

Он добавил, что вопрос инвестиций в зарубежные банки может быть вынесен на обсуждение с учредителями и наблюдательным советом после завершения работы над стратегией, которая, как ожидается, будет подготовлена в течение ближайших шести месяцев.