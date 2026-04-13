Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    "PAŞA Bank": Вопрос покупки зарубежного банка пока не стоит в повестке

    Финансы
    • 13 апреля, 2026
    • 12:31
    PAŞA Bank: Вопрос покупки зарубежного банка пока не стоит в повестке

    Вопрос приобретения доли в зарубежном банке на данный момент не стоит в повестке "PAŞA Bank", однако может быть рассмотрен в будущем в рамках новой стратегии развития.

    Как сообщает Report, об этом заявил член правления, главный финансовый директор банка Мурад Сулейманов.

    По его словам, в настоящее время банк сосредоточен на формировании стратегии развития на 2027–2029 годы, и именно после ее утверждения возможны обсуждения подобных решений. "Сегодня у нас нет такого решения. Мы анализируем наши сильные стороны и оцениваем, где можем быть наиболее эффективны", - отметил он.

    Сулейманов подчеркнул, что у банка уже есть международное присутствие - филиал в Грузии и дочерняя структура в Турции, однако дальнейшая экспансия за пределы страны пока не определена.

    Он добавил, что вопрос инвестиций в зарубежные банки может быть вынесен на обсуждение с учредителями и наблюдательным советом после завершения работы над стратегией, которая, как ожидается, будет подготовлена в течение ближайших шести месяцев.

    ОАО PAŞA Bank Мурад Сулейманов
    "PAŞA Bank" hansısa xarici bankdan pay alması ehtimalına münasibət bildirib
    PASHA Bank says foreign bank acquisition not currently on agenda

