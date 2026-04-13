İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "PAŞA Bank" hansısa xarici bankdan pay alması ehtimalına münasibət bildirib

    Maliyyə
    • 13 aprel, 2026
    • 11:41
    PAŞA Bank hansısa xarici bankdan pay alması ehtimalına münasibət bildirib

    "PAŞA Bank" ASC-nin hansısa xarici ölkədəki bankdan pay alması məsələsi 2027-2029-cu illər inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasından sonra təsisçilər və Müşahidə Şurası ilə müzakirə olunacaq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "PAŞA Bank"ın İdarə Heyətinin üzvü, baş maliyyə inzibatçısı Murad Süleymanov bidirib.

    "Bu günə elə bir qərarımız yoxdur. Hazırda 2027-29-cu illər üzrə inkişaf strategiyasının formalaşdırılması ilə məşğuluq. Bu kimi strateji qərarlara onda baxılacaq. Bizim Gürcüstanda filialımız var və eyni zamanda Türkiyədə asılı müəssisəmiz fəaliyyət göstərir. Hələ ki, ölkədən kənara inkişaf barədə qərarlaşmamışıq. Biz hələ ki, baxırıq görək üstünlüklərimiz və gücümüz nədir? Onlardan istifadə edib harada daha çox faydalana bilərik? Xarici bankdan pay almaq məsələsi strategiyamız formalaşdıqca müzakirə oluna bilər. Bu məsələ yaxın 6 ayda bitəcək", - deyə o qeyd edib.

    PAŞA Bank Murad Süleymanov İnkişaf strategiyası
    "PAŞA Bank": Вопрос покупки зарубежного банка пока не стоит в повестке
    PASHA Bank says foreign bank acquisition not currently on agenda

    Son xəbərlər

    17:35

    AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmır

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti