Парламент утвердил бюджет Госфонда соцзащиты на 2026 год

Милли Меджлис принял в третьем, окончательном чтении утвердил бюджет Государственного фонда социальной защиты на 2026 год.

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Так, в будущем году расходы Фонда составят 8 млрд 483,1 млн манатов, что на 10,5% больше по сравнению с 2025 годом.

Согласно документу, из общей суммы:

8 млрд 323,1 млн манатов будут покрываться за счет доходов Фонда (рост на 9,3%),

160 млн манатов - за счет неиспользованных остатков текущего года (рост в 2,7 раза).

Основную часть бюджета ГФСЗ традиционно составят расходы на выплату трудовых пенсий, пособий, финансируемых за счет обязательного соцстрахования, а также содержание аппарата Фонда и его структурных подразделений.