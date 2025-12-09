Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Парламент утвердил бюджет Госфонда соцзащиты на 2026 год

    Финансы
    • 09 декабря, 2025
    • 11:34
    Милли Меджлис принял в третьем, окончательном чтении утвердил бюджет Государственного фонда социальной защиты на 2026 год.

    Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Так, в будущем году расходы Фонда составят 8 млрд 483,1 млн манатов, что на 10,5% больше по сравнению с 2025 годом.

    Согласно документу, из общей суммы:

    • 8 млрд 323,1 млн манатов будут покрываться за счет доходов Фонда (рост на 9,3%),
    • 160 млн манатов - за счет неиспользованных остатков текущего года (рост в 2,7 раза).

    Основную часть бюджета ГФСЗ традиционно составят расходы на выплату трудовых пенсий, пособий, финансируемых за счет обязательного соцстрахования, а также содержание аппарата Фонда и его структурных подразделений.

