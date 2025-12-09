İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:24
    Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsini üçüncü oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, 2026-cı ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) büdcə xərclərinin 8 milyard 483,1 milyon manat (2025-ci illə müqayisədə 10,5 % çox) olması proqnozlaşdırılır.

    Sənədə əsasən, xərclərin 8 milyard 323,1 milyon manatının DSMF-nin gəlirlərinin (9,3 % çox), 160 milyon manatının isə Fondun cari ilin sonuna istifadə olunmamış qalığının (2,7 dəfə çox) hesabına qarşılanması nəzərdə tutulur.

    DSMF-nin büdcəsinin xərclərinin əsas hissəsini əmək pensiyalarının, sosial sığorta haqqı hesabına müavinətlərin ödənişi, həmçinin Fondun aparatının və digər struktur bölmələrinin saxlanılması ilə bağlı xərclər təşkil edəcək.

    Müzakirələrdən sonra sənəd səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul olunub.

    Milli Məclis Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
    Парламент утвердил бюджет Госфонда соцзащиты на 2026 год

    Son xəbərlər

    11:37

    Zərdabda avtoqəza olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    11:36

    Xarici vətəndaşlar onlara göstərilən tibbi xidmətlərə görə ödədiyi ƏDV-nin bir hissəsini geri alacaq

    Maliyyə
    11:34

    Naxçıvanda özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    Biznes
    11:30

    ÜƏMT rəsmisi: Azərbaycanla əqli mülkiyyət sahəsində sıx əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirik

    Xarici siyasət
    11:29

    Şirkətinizdə gündəlik xərclərə vergi qənaəti əldə edin!

    Biznes
    11:27

    Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:24

    "İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:24

    "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:22

    Çuvaşiyada PUA hücumundan doqquz nəfər zərər çəkib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti