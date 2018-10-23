Пакет бюджета: ВВП в Азербайджане вырастет в следующем году

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Реальный рост ВВП в Азербайджане в 2019 году составит 3,6% или 81,9 млрд манатов, в том числе ненефтяного ВВП - 3,9% или 50,5 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на пакет бюджета на 2019 год, это следует из макроэкономических прогнозных показателей на 2019-й и последующие три года.

Согласно прогнозам, общий объем инвестиций в основной капитал в 2019 году увеличится в реальном выражении на 2,2% и составит 17,9 млрд манатов. Из них 58,2% придется на внутренние, 41,8% - на иностранные инвестиции. В 2019 году объем частных инвестиций составит 8,9 млрд манатов, что равно 50% общего объема инвестиций.

Ожидается, что в ближайшие 3 года курс доллара сохранится на уровне 1,70 манатов, а индекс потребительских цен продолжит снижаться до однозначного показателя.

В результате уровень дохода населения в 2019 году возрастет до 59,2 млрд манатов. Прогнозируется рост по сравнению с предыдущим годом среднемесячной заработной платы в реальном выражении на 10,7%, до 641,7 манатов.