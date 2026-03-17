Отток капитала из Азербайджана в 2025 году составил около $5 млрд

Отрицательное сальдо финансового счета Азербайджана (отток капитала из страны) в 2025 году составило около $5 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

По его словам, в прошлом году чистые финансовые активы Азербайджана выросли на $5,4 млрд, а чистые финансовые обязательства увеличились на $0,4 млрд.