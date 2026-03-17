Отток капитала из Азербайджана в 2025 году составил около $5 млрд
17 марта, 2026
- 11:30
Отрицательное сальдо финансового счета Азербайджана (отток капитала из страны) в 2025 году составило около $5 млрд.
Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.
По его словам, в прошлом году чистые финансовые активы Азербайджана выросли на $5,4 млрд, а чистые финансовые обязательства увеличились на $0,4 млрд.
Последние новости
12:14
Недалеко от аэропорта Франкфурта произошла стрельба, погибли двоеДругие страны
12:13
Госструктуры Азербайджана заработали $1,05 млрд на рынке ценных бумаг в 2025гФинансы
12:03
Фото
МЧС эвакуирует жителей охваченного пожаром здания на проспекте Ходжалы - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
12:02
Анна Соаве: Города сталкиваются с климатическими и технологическими вызовамиИнфраструктура
12:01
ЦБА анализирует влияние на Азербайджан эскалации на Ближнем ВостокеФинансы
11:58
МИД Южной Кореи: 26 наших судов находятся вблизи Ормузского проливаДругие страны
11:54
В Черногории вынесен приговор двум азербайджанцам за участие в массовой дракеПроисшествия
11:53
Денежные переводы в Азербайджан суммарно превысили $1,1 млрд, основной объем поступил из РФФинансы
11:49