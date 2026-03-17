    Отток капитала из Азербайджана в 2025 году составил около $5 млрд

    Финансы
    • 17 марта, 2026
    • 11:30
    Отток капитала из Азербайджана в 2025 году составил около $5 млрд

    Отрицательное сальдо финансового счета Азербайджана (отток капитала из страны) в 2025 году составило около $5 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

    По его словам, в прошлом году чистые финансовые активы Азербайджана выросли на $5,4 млрд, а чистые финансовые обязательства увеличились на $0,4 млрд.

    Центральный банк Азербайджана Самир Насиров Отрицательное сальдо финансового счета
    Azərbaycandan ötən il 5 milyard dollar kapital çıxarılıb
    Capital outflow from Azerbaijan in 2025 amounted to approximately $5B
    Последние новости

    12:14

    Недалеко от аэропорта Франкфурта произошла стрельба, погибли двое

    Другие страны
    12:13

    Госструктуры Азербайджана заработали $1,05 млрд на рынке ценных бумаг в 2025г

    Финансы
    12:03
    Фото

    МЧС эвакуирует жителей охваченного пожаром здания на проспекте Ходжалы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:02

    Анна Соаве: Города сталкиваются с климатическими и технологическими вызовами

    Инфраструктура
    12:01

    ЦБА анализирует влияние на Азербайджан эскалации на Ближнем Востоке

    Финансы
    11:58

    МИД Южной Кореи: 26 наших судов находятся вблизи Ормузского пролива

    Другие страны
    11:54

    В Черногории вынесен приговор двум азербайджанцам за участие в массовой драке

    Происшествия
    11:53

    Денежные переводы в Азербайджан суммарно превысили $1,1 млрд, основной объем поступил из РФ

    Финансы
    11:49

    Милли Меджлис принял в третьем чтении изменения по службе СДВС для женщин

    Милли Меджлис
    Лента новостей