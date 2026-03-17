    Maliyyə
    17 mart, 2026
    11:09
    Azərbaycandan ötən il 5 milyard dollar kapital çıxarılıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın kapital və maliyyənin hərəkəti hesabının hesabının mənfi saldosu (ölkədən kapital və maliyyə axını) təxminən 5 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında keçirilən mətbuat konfransında qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ötən il Azərbaycanın xalis maliyyə aktivləri 5,4 milyard ABŞ dolları, xalis maliyyə öhdəlikləri isə 0,4 milyard ABŞ dolları artıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Kapital axını Samir Nəsirov

