От Лондонской биржи требуют крупную сумму за приостановку торгов никелем

Американский инвестор Пол Эллиот Сингер подал иск к Лондонской фондовой бирже (LME) за то, что та в марте остановила торги никелем и запретила на время некоторые операции с этим металлом из-за резкого скачка цен на него. Инвестор требует от биржи выплаты

Американский инвестор Пол Эллиот Сингер подал иск к Лондонской фондовой бирже (LME) за то, что та в марте остановила торги никелем и запретила на время некоторые операции с этим металлом из-за резкого скачка цен на него. Инвестор требует от биржи выплаты 456 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Иск был подан двумя компаниями Elliott против LME и ее клиринговой палаты в Высокий суд Англии 1 июня, согласно заявлению, опубликованному Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., материнской компанией ответчиков.

Действия инвестора-активиста усиливают давление на биржу, которую широко критикуют за ее решение прекратить торги и отменить ставки. LME также подвергается проверке со стороны регулирующих органов Великобритании после того, как она отменила транзакции на миллиарды долларов и приостановила торги более чем на неделю. Рынок никеля после кризиса застрял в длительном подвешенном состоянии из-за низкой ликвидности и волатильности.

В иске Эллиота оспаривается решение об отмене сделок, утверждая, что оно было "незаконным с точки зрения публичного права и/или представляло собой нарушение их прав человека".