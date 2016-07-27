Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.07.2016)

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом
года
|Товар
|Нефть Brent (долларов/
баррель)
|44,87
|0,15
|7,83
|Нефть WTI (долларов/
баррель)
|42,92
|-0,21
|5,64
|Золото (долларов/унция)
|1328,3
|1,1
|-104,8
|Индексы
|Dow-Jones
|18473,75
|-19,31
|1048,72
|S&P 500
|2169,18
|0,7
|125,24
|Nasdaq
|5110,05
|12,42
|102,64
|Nikkei
|16383,04
|-237,25
|-2650,67
|Dax
|10247,76
|49,52
|-495,25
|FTSE 100
|6724,03
|13,9
|481,71
|CAC 40 INDEX
|4394,77
|6,77
|-242,29
|Shanghai Composite
|3050,17
|34,34
|-489,01
|Bist 100
|73689,43
|-484,58
|1962,44
|RTS
|924,74
|-5,97
|167,7
|Валюта
|USD/EUR
|1,0986
|-0,0009
|0,013
|USD/GBP
|1,313
|-0,001
|-0,1616
|JPY/USD
|104,66
|-1,15
|-15,89
|RUB/USD
|65,9227
|0,4813
|-6,5982
|TRY/USD
|3,0464
|0,0096
|0,125
|CNY/USD
|6,672
|-0,0079
|0,1783
Tural İbadlıАвтор новости
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