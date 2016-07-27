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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.07.2016)

    Нефть Brent - 44,87 доллара/баррель

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом
    года
    Товар   
    Нефть Brent (долларов/
    баррель)    		44,870,157,83
    Нефть WTI (долларов/
    баррель)    		42,92-0,215,64
    Золото (долларов/унция) 1328,31,1-104,8
    Индексы   
    Dow-Jones18473,75-19,311048,72
    S&P 5002169,180,7125,24
    Nasdaq5110,0512,42102,64
    Nikkei16383,04-237,25-2650,67
    Dax10247,7649,52-495,25
    FTSE 1006724,0313,9481,71
    CAC 40 INDEX4394,776,77-242,29
    Shanghai Composite3050,1734,34-489,01
    Bist 10073689,43-484,581962,44
    RTS924,74-5,97167,7
    Валюта   
    USD/EUR1,0986-0,00090,013
    USD/GBP1,313-0,001-0,1616
    JPY/USD104,66-1,15-15,89
    RUB/USD65,92270,4813-6,5982
    TRY/USD3,04640,00960,125
    CNY/USD6,672-0,00790,1783
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