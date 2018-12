Main indicators of world commodity, stock and currency markets (27.07.2016)

27 July, 2016 10:51

27 July. REPORT.AZ/ Last price In comparison with previous day price In comparison with beginning of year

Commodity Neft Brent (dollar/barel) 44,87 0,15 7,83 Neft WTI (dollar/barel) 42,92 -0,21 5,64 Qızıl (dollar/unsiya) 1328,3 1,1 -104,8 Indices Dow-Jones 18473,75 -19,31 1048,72 S&P 500 2169,18 0,7 125,24 Nasdaq 5110,05 12,42 102,64 Nikkei 16383,04 -237,25 -2650,67 Dax 10247,76 49,52 -495,25 FTSE 100 6724,03 13,9 481,71 CAC 40 INDEX 4394,77 6,77 -242,29 Shanghai Composite 3050,17 34,34 -489,01 Bist 100 73689,43 -484,58 1962,44 RTS 924,74 -5,97 167,7 Currency USD/EUR 1,0986 -0,0009 0,013 USD/GBP 1,313 -0,001 -0,1616 JPY/USD 104,66 -1,15 -15,89 RUB/USD 65,9227 0,4813 -6,5982 TRY/USD 3,0464 0,0096 0,125 CNY/USD 6,672 -0,0079 0,1783