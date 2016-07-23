Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.07.2016)

23 июля, 2016 11:03

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (долларов/

баррель) 45,69 -0,51 -3,99 Нефть WTI (долларов/

баррель) 44,19 -0,56 -4,14 Золото (долларов/унция) 1 338,9 7,9 6,1 Индексы Dow-Jones 18 570,85 53,62 640,86 S&P 500 2 175,03 9,86 76,17 Nasdaq 5 100,16 26,26 257,49 Nikkei 16 627,25 -182,97 1 051,33 Dax 10 147,46 -8,75 467,37 FTSE 100 6 730,48 30,59 226,15 CAC 40 INDEX 4 381,1 4,85 143,62 Shanghai Composite 3 012,82 -26,19 83,21 BİST-100 71 738,43 143,45 -5 078,76 RTS 935,98 -11,09 5,21 Валюта USD/EUR 1,0977 -0,0049 -0,0129 USD/GBP 1,3109 -0,0124 -0,0202 JPY/USD 106,13 0,31 2,93 RUB/USD 64,7984 0,4793 0,9249 TRY/USD 3,066 -0,0034 0,1883 CNY/USD 6,6795 0,004 0,0315