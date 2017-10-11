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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2017)

    Нефть Brent – 56,61 доллара/баррель

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 56,61 0,82 -0,21
    Нефть WTI (доллар/баррель) 50,92 1,34 -2,8
    Золото (доллар/унция) 1 293,8 8,8 143,8
    Индексы
    Dow-Jones 22 830,68 69,61 3 068,08
    S&P 500 2 550,64 5,91 311,81
    Nasdaq 6 587,25 7,52 1 204,14
    Nikkei 20 881,55 85,77 1 767,18
    Dax 12 949,25 -27,15 1 468,19
    FTSE 100 7 538,27 30,38 395,44
    CAC 40 5 363,65 -2,18 501,34
    Shanghai Composite 3 382,988 8,61 279,348
    Bist 100 103 394 2096 25 255,34
    RTS 1 134,86 2,41 -17,47
    Валюта
    USD/EUR 1,1808 0,0068 0,1292
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