Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2017)

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,61
|0,82
|-0,21
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|50,92
|1,34
|-2,8
|Золото (доллар/унция)
|1 293,8
|8,8
|143,8
|Индексы
|Dow-Jones
|22 830,68
|69,61
|3 068,08
|S&P 500
|2 550,64
|5,91
|311,81
|Nasdaq
|6 587,25
|7,52
|1 204,14
|Nikkei
|20 881,55
|85,77
|1 767,18
|Dax
|12 949,25
|-27,15
|1 468,19
|FTSE 100
|7 538,27
|30,38
|395,44
|CAC 40
|5 363,65
|-2,18
|501,34
|Shanghai Composite
|3 382,988
|8,61
|279,348
|Bist 100
|103 394
|2096
|25 255,34
|RTS
|1 134,86
|2,41
|-17,47
|Валюта
|USD/EUR
|1,1808
|0,0068
|0,1292
|USD/GBP
|1,3203
|0,0061
|0,0865
|JPY/USD
|112,45
|-0,23
|-6,84
|RUB/USD
|57,9751
|-0,3161
|-3,2979
|TRY/USD
|3,7111
|0,0088
|0,1834
|CNY/USD
|6,5743
|-0,0508
|-0,3707
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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