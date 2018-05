Main indicators of world commodity, stock and currency markets (11.10.2017)

11 October, 2017 09:43

Baku. 11 October. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 56,61 0,82 -0,21 WTI (dollar/barrel) 50,92 1,34 -2,8 Gold (dollar/ounce) 1 293,8 8,8 143,8 Indices Dow-Jones 22 830,68 69,61 3 068,08 S&P 500 2 550,64 5,91 311,81 Nasdaq 6 587,25 7,52 1 204,14 Nikkei 20 881,55 85,77 1 767,18 Dax 12 949,25 -27,15 1 468,19 FTSE 100 7 538,27 30,38 395,44 CAC 40 INDEX 5 363,65 -2,18 501,34 Shanghai Composite 3 382,988 8,61 279,348 Bist 100 103 394 2096 25 255,34 RTS 1 134,86 2,41 -17,47 Currency

USD/EUR 1,1808 0,0068 0,1292 USD/GBP 1,3203 0,0061 0,0865 JPY/USD 112,45 -0,23 -6,84 RUB/USD 57,9751 -0,3161 -3,2979 TRY/USD 3,7111 0,0088 0,1834 CNY/USD 6,5743 -0,0508 -0,3707