​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.08.2016)

11 августа, 2016 09:35

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 44,05 - 0,93 7,01 Нефть WTI (доллар/баррель) 41,71 - 1,06 4,43 Золото (доллар/унция) 1 351,9 5,2 - 81,2 Индексы Dow-Jones 18 495,66 - 37,39 1070,63 S&P 500 2 175,49 - 6,25 131,55 Nasdaq 5 204,59 - 20,89 197,18 Nikkei 16 735,12 - 54,97 - 2 298,59 Dax 10 650,89 - 42,01 - 92,12 FTSE 100 6 866,42 15,12 624,1 CAC 40 4 452,01 - 16,06 - 185,05 Shanghai Composite 3 018,75 - 6,93 - 520,43 Bist 100 77 955,65 - 569,24 6 228,66 RTS 946,63 - 7,35 189,59 Валюта USD/EUR 1,1176 0,0059 0,032 USD/GBP 1,301 0,0007 - 0,1736 JPY/USD 101,29 - 0,59 - 19,26 RUB/USD 64,7287 0 - 7,7922 TRY/USD 2,9575 - 0,0102 0,0361 CNY/USD 6,636 - 0,0197 0,1423