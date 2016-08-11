​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.08.2016)

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|44,05
|- 0,93
|7,01
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|41,71
|- 1,06
|4,43
|Золото (доллар/унция)
|1 351,9
|5,2
|- 81,2
|Индексы
|Dow-Jones
|18 495,66
|- 37,39
|1070,63
|S&P 500
|2 175,49
|- 6,25
|131,55
|Nasdaq
|5 204,59
|- 20,89
|197,18
|Nikkei
|16 735,12
|- 54,97
|- 2 298,59
|Dax
|10 650,89
|- 42,01
|- 92,12
|FTSE 100
|6 866,42
|15,12
|624,1
|CAC 40
|4 452,01
|- 16,06
|- 185,05
|Shanghai Composite
|3 018,75
|- 6,93
|- 520,43
|Bist 100
|77 955,65
|- 569,24
|6 228,66
|RTS
|946,63
|- 7,35
|189,59
|Валюта
|USD/EUR
|1,1176
|0,0059
|0,032
|USD/GBP
|1,301
|0,0007
|- 0,1736
|JPY/USD
|101,29
|- 0,59
|- 19,26
|RUB/USD
|64,7287
|0
|- 7,7922
|TRY/USD
|2,9575
|- 0,0102
|0,0361
|CNY/USD
|6,636
|- 0,0197
|0,1423
Tural İbadlıАвтор новости
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