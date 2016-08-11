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    ​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.08.2016)

    Нефть Brent – 44,05 доллара/баррель

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 44,05 - 0,93 7,01
    Нефть WTI (доллар/баррель) 41,71 - 1,06 4,43
    Золото (доллар/унция) 1 351,9 5,2 - 81,2
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