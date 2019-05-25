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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.05.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
 Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 68,55 0,79 14,75
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,63 0,72 13,22
Золото (доллар/унция) 1 289,20 -1,80 7,90
Индексы
Dow-Jones 25 585,69 95,22 2 258,23
S&P 500 2 826,06 3,82 319,21
Nasdaq 7 637,01 8,73 1 001,73
Nikkei 21 117,22 -33,92 1 102,45
Dax 12 011,04 58,63 1 452,08
FTSE 100 7 277,73 46,69 549,60
CAC 40 INDEX 5 316,51 35,15 585,82
Shanghai Composite 2 852,99 0,48 359,09
Bist 100 86 072,28 1 476,12 -5 198,20
RTS 1 279,11 3,69 210,39
Валюта
USD/EUR 1,1203 0,0022 -0,0286
USD/GBP 1,2714 0,0057 -0,0040
JPY/USD 109,3100 -0,3000 -0,3800
RUB/USD 64,4674 -0,3966 -4,8840
TRY/USD 6,0730 -0,0224 0,7836
CNY/USD 6,8989 -0,0116 0,0204
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