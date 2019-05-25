Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.05.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

25 мая, 2019 09:31

https://report.az/storage/news/f59e211c179a8e20a4f5f22a924b4862/19eb6c59-5dad-4cac-8771-bf0d3fc14bfa_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 68,55 0,79 14,75 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,63 0,72 13,22 Золото (доллар/унция) 1 289,20 -1,80 7,90 Индексы Dow-Jones 25 585,69 95,22 2 258,23 S&P 500 2 826,06 3,82 319,21 Nasdaq 7 637,01 8,73 1 001,73 Nikkei 21 117,22 -33,92 1 102,45 Dax 12 011,04 58,63 1 452,08 FTSE 100 7 277,73 46,69 549,60 CAC 40 INDEX 5 316,51 35,15 585,82 Shanghai Composite 2 852,99 0,48 359,09 Bist 100 86 072,28 1 476,12 -5 198,20 RTS 1 279,11 3,69 210,39 Валюта USD/EUR 1,1203 0,0022 -0,0286 USD/GBP 1,2714 0,0057 -0,0040 JPY/USD 109,3100 -0,3000 -0,3800 RUB/USD 64,4674 -0,3966 -4,8840 TRY/USD 6,0730 -0,0224 0,7836 CNY/USD 6,8989 -0,0116 0,0204