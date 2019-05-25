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|0,48
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|Bist 100
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.05.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/f59e211c179a8e20a4f5f22a924b4862/19eb6c59-5dad-4cac-8771-bf0d3fc14bfa_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости