Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.04.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

4 апреля, 2020 09:47 1

https://report.az/storage/news/37998e68a88bcbdb23b108559c7024ac/9fe8dfc4-d40c-475b-96f4-f0d0cf82b4d2_292.jpg

Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 34,11 5,60 -34,22 Нефть WTI (доллар/баррель) 28,34 4,54 -33,43 Золото (доллар/унция) 1 645,70 13,10 127,60 Индексы Dow-Jones 21 052,53 -360,91 -7 592,73 S&P 500 2 488,65 -38,25 -751,37 Nasdaq 7 373,08 -114,23 -1 633,54 Nikkei 17 820,19 93,93 -5 854,88 Dax 9 525,77 -45,05 -3 811,34 FTSE 100 5 415,50 -64,72 -2 229,40 CAC 40 4 154,58 -66,38 -1 882,51 Shanghai Composite 2 763,99 1,01 -269,34 Bist 100 89 552,61 41,73 -24 130,99 RTS 1 049,88 15,82 -499,52 Валюта USD/EUR 1,0801 -0,0046 -0,0397 USD/GBP 1,2269 -0,0112 -0,0844 JPY/USD 108,5500 0,6900 -0,6100 RUB/USD 76,5750 -0,9600 14,4375 TRY/USD 6,7309 0,0815 0,7815 CNY/USD 7,0915 0,0019 0,1118

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Новости партнеров