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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.04.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

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Последняя ценаРазница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)34,115,60-34,22
Нефть WTI (доллар/баррель)28,344,54-33,43
Золото (доллар/унция)1 645,7013,10127,60
Индексы
Dow-Jones21 052,53-360,91-7 592,73
S&P 5002 488,65-38,25-751,37
Nasdaq7 373,08-114,23-1 633,54
Nikkei17 820,1993,93-5 854,88
Dax9 525,77-45,05-3 811,34
FTSE 1005 415,50-64,72-2 229,40
CAC 404 154,58-66,38-1 882,51
Shanghai Composite2 763,991,01-269,34
Bist 10089 552,6141,73-24 130,99
RTS1 049,8815,82-499,52
Валюта
USD/EUR1,0801-0,0046-0,0397
USD/GBP1,2269-0,0112-0,0844
JPY/USD108,55000,6900-0,6100
RUB/USD76,5750-0,960014,4375
TRY/USD6,73090,08150,7815
CNY/USD7,09150,00190,1118
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