|Последняя цена
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|-45,05
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|5 415,50
|-64,72
|-2 229,40
|CAC 40
|4 154,58
|-66,38
|-1 882,51
|Shanghai Composite
|2 763,99
|1,01
|-269,34
|Bist 100
|89 552,61
|41,73
|-24 130,99
|RTS
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|USD/EUR
|1,0801
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.04.2020)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
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https://report.az/storage/news/37998e68a88bcbdb23b108559c7024ac/9fe8dfc4-d40c-475b-96f4-f0d0cf82b4d2_292.jpg
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