ООН: Экономика Азербайджана в 2026 году вырастет на 2,7%

ООН ожидает экономического роста Азербайджана в 2026 году на уровне 2,7%.

Как передает Report со ссылкой на ООН, в 2027 году рост ВВП страны составит 2,6%.

По данным ООН, экономика страны в 2025 году выросла на 1,6%.

"Рост экономики в 2026 году ускорится за счет увеличения добычи и экспорта природного газа, а также дальнейшего роста в ненефтегазовом секторе", - подчеркивает ООН.

Напомним, что Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2026 году на уровне 2,9%, в 2027 году - на 3,3%.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает роста в 2026 году на уровне 2%, Fitch Ratings - 2,5%, Moody's - 2,5%.

Азиатский банк развития прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на уровне 2%, Европейский банк реконструкции и развития - 2,5%, Всемирный банк - 2,4%.