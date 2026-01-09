Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    ООН: Экономика Азербайджана в 2026 году вырастет на 2,7%

    Финансы
    • 09 января, 2026
    • 13:01
    ООН ожидает экономического роста Азербайджана в 2026 году на уровне 2,7%.

    Как передает Report со ссылкой на ООН, в 2027 году рост ВВП страны составит 2,6%.

    По данным ООН, экономика страны в 2025 году выросла на 1,6%.

    "Рост экономики в 2026 году ускорится за счет увеличения добычи и экспорта природного газа, а также дальнейшего роста в ненефтегазовом секторе", - подчеркивает ООН.

    Напомним, что Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2026 году на уровне 2,9%, в 2027 году - на 3,3%.

    Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает роста в 2026 году на уровне 2%, Fitch Ratings - 2,5%, Moody's - 2,5%.

    Азиатский банк развития прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на уровне 2%, Европейский банк реконструкции и развития - 2,5%, Всемирный банк - 2,4%.

