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ООН: Азербайджан увеличил расходы, связанные с ЦУР

ООН: Азербайджан увеличил расходы, связанные с ЦУР Расходы на Цели устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане в 2023 году составили 34,2 млн долларов США, а в 2024 году эта цифра составит 37 млн долларов США.
Финансы
8 апреля 2024 г. 12:15
ООН: Азербайджан увеличил расходы, связанные с ЦУР

Расходы на Цели устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане в 2023 году составили 34,2 млн долларов США, а в 2024 году эта цифра составит 37 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"На следующем этапе у нас есть серьезные обязательства по климатическим изменениям. В этом году будет уделено больше внимания вопросам, связанным с изменением климата. Мы готовы оказать поддержку Азербайджану в связи с изменением климата в рамках COP и на следующем этапе", - отметила она.

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Версия на английском языке UN: Azerbaijan boosts spending on sustainable development goals
Версия на азербайджанском языке BMT: Azərbaycan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə bağlı xərcləmələri artırıb

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