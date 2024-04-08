ООН: Азербайджан увеличил расходы, связанные с ЦУР

Расходы на Цели устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане в 2023 году составили 34,2 млн долларов США, а в 2024 году эта цифра составит 37 млн долларов США.

Расходы на Цели устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане в 2023 году составили 34,2 млн долларов США, а в 2024 году эта цифра составит 37 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"На следующем этапе у нас есть серьезные обязательства по климатическим изменениям. В этом году будет уделено больше внимания вопросам, связанным с изменением климата. Мы готовы оказать поддержку Азербайджану в связи с изменением климата в рамках COP и на следующем этапе", - отметила она.