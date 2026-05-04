Оглашена дата следующего ежегодного заседания Совета управляющих АБР
Финансы
- 04 мая, 2026
- 18:00
Следующее, 60-е ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Японии.
Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом было объявлено на деловой сессии управляющих в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.
Ежегодное заседание пройдет с 2 по 5 мая 2027 года в городе Нагоя.
