ADB Rəhbərlər Şurasının növbəti illik toplantısının tarixi açıqlanıb
Maliyyə
- 04 may, 2026
- 18:11
Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Rəhbərlər Şurasının növbəti, 60-cı illik toplantısı Yaponiyada keçiriləcək.
"Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə ADB İdarəedicilər Şurasının 59-cu illik toplantısı çərçivəsində rəhbərlərin işgüzar sessiyasında elan olunub.
İllik toplantı 2027-ci il mayın 2-dən 5-dək Naqoya şəhərində keçiriləcək.
