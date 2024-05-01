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Объявлен уровень нейтральной процентной ставки в Азербайджане

Объявлен уровень нейтральной процентной ставки в Азербайджане Расчеты Центрального банка Азербайджана (ЦБА) показывают, что нейтральная учетная процентная ставка находится в диапазоне 6-7%.
Финансы
1 мая 2024 г. 13:05
Объявлен уровень нейтральной процентной ставки в Азербайджане

Расчеты Центрального банка Азербайджана (ЦБА) показывают, что нейтральная учетная процентная ставка находится в диапазоне 6-7%.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель ЦБА Талех Кязимов.

"По логике, мы все еще в направлении ужесточения. В настоящее время мы движемся в направлении нейтрализации учетной ставки. Поэтому считаем, что учетная ставка нейтральна на уровне 7%. В настоящее время учетная ставка составляет 7,25%. Это говорит о том, что ЦБА по-прежнему в направлении ужесточения", - отметил Кязимов.

По его словам, согласно среднесрочной программе ЦБА, если не произойдет резких изменений в отечественной и зарубежных экономиках, регулятор намерен сохранить параметры неизменными.

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