Обсуждена разработка новой стратегии Всемирного банка по Азербайджану

С участием председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязимова была обсуждена разработка новой стратегии Всемирного банка по Азербайджану.

С участием председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязимова была обсуждена разработка новой стратегии Всемирного банка по Азербайджану.

Как передает Report, об этом главный банкир сообщил в Twitter.

"Сегодня во Всемирном банке мы встретились с исполнительным директором подразделения Всемирного банка, отвечающего за Азербайджан, Домиником Фавре. На встрече мы обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества, рассказали о работе, проделанной подразделением в рамках защиты и поддержке интересов и позиции нашей страны во Всемирном банке, провели обмен мнениями по разработке новой стратегии организации по Азербайджану на следующий период и дальнейшему расширению портфеля проектов", - отметил он.