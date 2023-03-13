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Обсуждена разработка новой стратегии Всемирного банка по Азербайджану

Обсуждена разработка новой стратегии Всемирного банка по Азербайджану С участием председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязимова была обсуждена разработка новой стратегии Всемирного банка по Азербайджану.
Финансы
13 марта 2023 г. 12:01
Обсуждена разработка новой стратегии Всемирного банка по Азербайджану

С участием председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязимова была обсуждена разработка новой стратегии Всемирного банка по Азербайджану.

Как передает Report, об этом главный банкир сообщил в Twitter.

"Сегодня во Всемирном банке мы встретились с исполнительным директором подразделения Всемирного банка, отвечающего за Азербайджан, Домиником Фавре. На встрече мы обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества, рассказали о работе, проделанной подразделением в рамках защиты и поддержке интересов и позиции нашей страны во Всемирном банке, провели обмен мнениями по разработке новой стратегии организации по Азербайджану на следующий период и дальнейшему расширению портфеля проектов", - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, World Bank discuss development of new country strategy 
Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Bankının Azərbaycan üzrə yeni strategiyasının hazırlanması müzakirə edilib

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