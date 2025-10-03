Общая стоимость государственных ценных бумаг в Азербайджане снизилась на 11%
Финансы
- 03 октября, 2025
- 19:56
В I полугодии этого года общая стоимость государственных ценных бумаг, находящихся в обращении в Азербайджане, снизилась на 11% или на 1 млрд манатов по сравнению с концом прошлого года, составив 8,5 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" ЦБА.
Согласно документу, основным фактором, обусловившим снижение, стало отсутствие новых эмиссий со стороны Министерства финансов.
В январе-июне общая стоимость государственных облигаций в обращении снизилась на 15% или на 1,5 млрд манатов до 7,9 млрд манатов, в то время как общая стоимость нот ЦБА увеличилась в 2,9 раза или на 0,4 млрд манатов, достигнув 0,6 млрд манатов.
Последние новости
20:46
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государствВнешняя политика
20:41
В Италии задержали женщину с 1,4 кг героина в желудкеДругие страны
20:33
В Дагестане обрушилась стена одной из сельских школДругие страны
20:19
Временные силы ООН в Ливане заявили, что военные ЦАХАЛ бросили в них гранатыДругие страны
20:13
Кястутис Вашкелявичюс: Литва в 2026 году увеличит расходы на оборону до 5% ВВПДругие страны
20:12
В Шеки столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
20:00
Финляндии предстоит заменить сотни российских вагонов из-за их несоответствия стандартам ЕСДругие страны
19:56
Общая стоимость государственных ценных бумаг в Азербайджане снизилась на 11%Финансы
19:53