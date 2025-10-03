Общая стоимость государственных ценных бумаг в Азербайджане снизилась на 11%

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 03 октября, 2025
    • 19:56
    В I полугодии этого года общая стоимость государственных ценных бумаг, находящихся в обращении в Азербайджане, снизилась на 11% или на 1 млрд манатов по сравнению с концом прошлого года, составив 8,5 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" ЦБА.

    Согласно документу, основным фактором, обусловившим снижение, стало отсутствие новых эмиссий со стороны Министерства финансов.

    В январе-июне общая стоимость государственных облигаций в обращении снизилась на 15% или на 1,5 млрд манатов до 7,9 млрд манатов, в то время как общая стоимость нот ЦБА увеличилась в 2,9 раза или на 0,4 млрд манатов, достигнув 0,6 млрд манатов.

    Azərbaycanda dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri 11 % azalıb
    Total value of government securities in Azerbaijan falls by 11%

