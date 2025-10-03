Общая стоимость государственных ценных бумаг в Азербайджане снизилась на 11%

В I полугодии этого года общая стоимость государственных ценных бумаг, находящихся в обращении в Азербайджане, снизилась на 11% или на 1 млрд манатов по сравнению с концом прошлого года, составив 8,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" ЦБА.

Согласно документу, основным фактором, обусловившим снижение, стало отсутствие новых эмиссий со стороны Министерства финансов.

В январе-июне общая стоимость государственных облигаций в обращении снизилась на 15% или на 1,5 млрд манатов до 7,9 млрд манатов, в то время как общая стоимость нот ЦБА увеличилась в 2,9 раза или на 0,4 млрд манатов, достигнув 0,6 млрд манатов.