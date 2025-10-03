İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycanda dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri 11 % azalıb

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 18:42
    Azərbaycanda dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri 11 % azalıb

    Bu ilin I yarısında Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri ötən ilin sonu ilə müqayisədə 11 % və yaxud 1 milyard manat azalaraq 8,5 milyard manata düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, azalmanı şərtləndirən əsas amil Maliyyə Nazirliyinin yeni emissiya təşkil etməməsi olub.

    Yanvar-iyun aylarında tədavüldə olan dövlət istiqrazlarının ümumi dəyəri 15 % və yaxud 1,5 milyard manat azalaraq 7,9 milyard manat, AMB-nin notlarının ümumi dəyəri isə 2,9 dəfə və yaxud 0,4 milyard manat artaraq 0,6 milyard manata çatıb.

    dövlət qiymətli kağızları Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"

    Son xəbərlər

    19:16

    Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    19:13

    "Araz-Naxçıvan" VII turun açılış matçında qələbə qazanıb

    Futbol
    19:08
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan karateçiləri bu gün 3 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    19:05

    Sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edib

    Daxili siyasət
    19:02
    Foto
    Video

    Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    19:00

    Azərbaycan güləşçisi: "Finalda bir səhv ucbatından rusiyalı rəqibimə məğlub oldum"

    Fərdi
    18:49

    Yevlaxda sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    18:46
    Foto

    AMADA III MDB Oyunlarında maarifləndirmə fəaliyyətini davam etdirir

    Fərdi
    18:43

    Şalva Papuaşvili: Seçkilərə təxribat cəhdləri var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti