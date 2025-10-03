Azərbaycanda dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri 11 % azalıb
03 oktyabr, 2025
- 18:42
Bu ilin I yarısında Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri ötən ilin sonu ilə müqayisədə 11 % və yaxud 1 milyard manat azalaraq 8,5 milyard manata düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, azalmanı şərtləndirən əsas amil Maliyyə Nazirliyinin yeni emissiya təşkil etməməsi olub.
Yanvar-iyun aylarında tədavüldə olan dövlət istiqrazlarının ümumi dəyəri 15 % və yaxud 1,5 milyard manat azalaraq 7,9 milyard manat, AMB-nin notlarının ümumi dəyəri isə 2,9 dəfə və yaxud 0,4 milyard manat artaraq 0,6 milyard manata çatıb.
