Оборот общепита в Азербайджане вырос почти на 4%

Стоимость оборота общественного питания в Азербайджане в январе-феврале 2026 года составила 410,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Сообщается, что это в реальном выражении на 3,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За два месяца в частном секторе 49,7% оборота общественного питания пришлось на долю юридических лиц, а 50,3% - на долю физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в данной сфере.

В том числе стоимость оборота юридических лиц выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 202,1 млн манатов.