Оборот общепита в Азербайджане вырос почти на 4%
- 27 марта, 2026
- 15:36
Стоимость оборота общественного питания в Азербайджане в январе-феврале 2026 года составила 410,6 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Сообщается, что это в реальном выражении на 3,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
За два месяца в частном секторе 49,7% оборота общественного питания пришлось на долю юридических лиц, а 50,3% - на долю физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в данной сфере.
В том числе стоимость оборота юридических лиц выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 202,1 млн манатов.
