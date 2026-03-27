Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Оборот общепита в Азербайджане вырос почти на 4%

    Стоимость оборота общественного питания в Азербайджане в январе-феврале 2026 года составила 410,6 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Сообщается, что это в реальном выражении на 3,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    За два месяца в частном секторе 49,7% оборота общественного питания пришлось на долю юридических лиц, а 50,3% - на долю физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в данной сфере.

    В том числе стоимость оборота юридических лиц выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 202,1 млн манатов.

    Оборот общественного питания Государственный комитет статистики
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb
    Последние новости

