Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 27 mart, 2026
- 14:38
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsinin dəyəri 410,6 milyon manat olub.
Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 3,6 % çoxdur.
İki ayda özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 49,7 %-i hüquqi şəxslərin, 50,3 %-i isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin payına düşüb.
O cümlədən, hüquqi şəxslər üzrə dövriyyənin dəyəri əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 2,6 % artaraq 202,1 milyon manat olub.
14:42
SEPAH Hörmüz boğazında bir neçə konteyner gəmisini geri qaytarıbRegion
14:38
Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:27
Roman Popov: İrana humanitar yardım Azərbaycan ərazisi ilə operativ şəkildə göndərilibDaxili siyasət
14:25
Güləşçi Sabir Cəfərova antidopinq qaydalarının pozulmasına görə 4 illik cəza verilibFərdi
14:11
Şahdağ və Qrıza qar yağır - FAKTİKİ HAVA-YENİLƏNİBEkologiya
14:02
Rusiya FHN İrana yardımın operativ surətdə çatdırılmasında Azərbaycanın rolunu qeyd edibDaxili siyasət
13:58
"Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" auditor seçirASK
13:48
Azərbaycanda istehlak bazarı 5 %-ə yaxın böyüyübBiznes
13:42
Video