​Оборот БФБ сократился на 46%

В январе-марте этого года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 2 076,041 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель снизился на 46,1%.

В годовом сравнении количество сделок возросло на 5,6% - до 1 149.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 887,902 млн манатов или 42,8% оборота фондовой биржи. Это на 75,8% меньше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос в 9,3 раза - до 765,676 млн манатов, операциям REPO – в 4,2 раза, составив 422,461 млн манатов.