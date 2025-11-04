Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Оборот Бакинской фондовой биржи вырос почти на 9%

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 16:33
    Оборот Бакинской фондовой биржи вырос почти на 9%

    Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже в январе-октябре этого года составила 54 млрд 620,573 млн манатов, что на 8,5% выше показателя того же периода прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

    Количество заключенных сделок за последние 12 месяцев увеличилось на 61,6%, достигнув 25,039 тыс. транзакций.

    Значительную часть оборота БФБ – 79,9%, или 43 млрд 655,423 млн манатов – составили репо-операции. Это на 1,9% больше чем годом ранее.

    В отчетном периоде стоимость сделок с государственными ценными бумагами выросла на 59,1%, до 8 млрд 864,736 млн манатов, сделок с корпоративными бумагами - на 8,9%, составив 2 млрд 100,415 млн манатов.

    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 9 %-ə yaxın artıb
    Baku Stock Exchange turnover reaches $54.6B in ten months

    Последние новости

    17:09

    Папоян: Армения может начать импорт пшеницы из Казахстана и РФ по железной дороге

    В регионе
    17:07

    Отчет ЕК о расширении Евросоюза: Украина и Молдова демонстрируют уверенный прогресс

    Другие страны
    17:03
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал в Грецию 800 млн кубометров газа

    Энергетика
    17:00

    Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    16:58

    Сийярто: Поставки топлива из США для АЭС в Пакше могут начаться с 2028-2029 гг

    Другие страны
    16:58

    Сахиль Бабаев: Расширение налоговых льгот усилит развитие частного сектора в Нахчыване

    Финансы
    16:53

    Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Узбекистан

    Внешняя политика
    16:51

    Утверждено Соглашение о внедрении опыта ASAN xidmət в Пакистане

    Внешняя политика
    16:51

    Греция назначила нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей