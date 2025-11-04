Оборот Бакинской фондовой биржи вырос почти на 9%
- 04 ноября, 2025
- 16:33
Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже в январе-октябре этого года составила 54 млрд 620,573 млн манатов, что на 8,5% выше показателя того же периода прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.
Количество заключенных сделок за последние 12 месяцев увеличилось на 61,6%, достигнув 25,039 тыс. транзакций.
Значительную часть оборота БФБ – 79,9%, или 43 млрд 655,423 млн манатов – составили репо-операции. Это на 1,9% больше чем годом ранее.
В отчетном периоде стоимость сделок с государственными ценными бумагами выросла на 59,1%, до 8 млрд 864,736 млн манатов, сделок с корпоративными бумагами - на 8,9%, составив 2 млрд 100,415 млн манатов.
