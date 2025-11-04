İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 9 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 15:59
    Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi 9 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi dəyəri 54 milyard 620,573 milyon manat təşkil edib.

    "Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,5 % çoxdur.

    Son 1 ildə bağlanmış əqdlərin sayı isə 61,6 % artaraq 25 039 olub.

    BFB-nin dövriyyəsinin 79,9 %-i, yaxud 43 milyard 655,423 milyon manatı repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 1,9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızları üzrə əqdlərin dəyəri 59,1 % artaraq 8 milyard 864,736 milyon manat, korporativ qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin dəyəri isə 8,9 % artaraq 2 milyard 100,415 milyon manat olub.

