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Оборот "Бакинской фондовой биржи" вырос на 50%

Оборот "Бакинской фондовой биржи" вырос на 50% Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в январе-августе этого года составила 12 млрд 929,432 млн манатов
Финансы
7 сентября 2023 г. 15:31
Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 50%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) в январе-августе этого года составила 12 млрд 929,432 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 49,7% больше, чем за тот же период 2022 года.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось на 42,7% и составило 7 898.

На государственные ценные бумаги пришлось 39,9% оборота БФБ или 5 млрд 155,747 млн манатов. Это на 8,9% больше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла на 44,9% и составила 899,638 млн манатов, а стоимость сделок по операциям РЕПО увеличилась в 2,1 раза и составила 6 млрд 874,046 млн манатов.

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Версия на английском языке Turnover of Baku Stock Exchange up by 50%
Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 50 % artıb

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