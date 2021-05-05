Оборот Бакинской фондовой биржи возрос на 92%

За последний год количество сделок увеличилось в 2,5 раза и составило 3 711

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-апрель текущего года составила 5 млрд 773,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 92,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество сделок увеличилось в 2,5 раза и составило 3 711.

На государственные ценные бумаги пришлось 3 852,5 млн манатов или 66,7% оборота БФБ, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг сократилась примерно в 6,4 раза и составила 138,027 млн манатов, РЕПО возросла в 3,5 раза - до 1 млрд 782,9 млн манатов.