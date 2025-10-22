Обнародован госдолг Азербайджана
Финансы
- 22 октября, 2025
- 14:22
Государственный долг Азербайджана на 1 октября этого года составил 25 млрд 365,1 млн манатов, что составляет 19,5% ВВП.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
17 млрд 46,8 млн манатов составил внутренний долг, 4 млрд 893,1 млн долларов США или 8 млрд 318,3 млн манатов - внешний долг.
