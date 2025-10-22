Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Обнародован госдолг Азербайджана

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 14:22
    Государственный долг Азербайджана на 1 октября этого года составил 25 млрд 365,1 млн манатов, что составляет 19,5% ВВП.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    17 млрд 46,8 млн манатов составил внутренний долг, 4 млрд 893,1 млн долларов США или 8 млрд 318,3 млн манатов - внешний долг.

    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

