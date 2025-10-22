İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:16
    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın dövlət borcu 25 milyard 365,1 milyon manat olub ki, bu da ümumi daxili məhsulun (ÜDM)n 19,5 %-ni təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, borcun 17 milyard 46,8 milyon manatı daxili, 4 milyard 893,1 milyon ABŞ dolları və yaxud 8 milyard 318,3 milyon manatı isə xarici borc olub.

    dövlət borcu Maliyyə Nazirliyi
    Обнародован госдолг Азербайджана

    Son xəbərlər

    14:29

    Fransa Baş nazirinin valideynləri mühafizə ilə təmin edilib

    Digər ölkələr
    14:28

    Braziliyada inəklə toqquşan 20 yaşlı futbolçu ölüb

    Futbol
    14:23

    Azərbaycan 9 ayda 1,5 milyard manatdan çox borc qaytarıb

    Maliyyə
    14:22

    Nazir: Qarabağda məşğulluq proqramlarının tətbiqi genişləndirilir

    Sosial müdafiə
    14:21

    Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın yeni Baş nazirini təbrik edib

    Xarici siyasət
    14:19

    Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalı təsis edilib

    Daxili siyasət
    14:17

    Moskvada ticarət mərkəzindən təxminən 100 nəfər təxliyə edilib

    Region
    14:16

    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

    Maliyyə
    14:11

    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərcləri 9 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti