Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 14:16
Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın dövlət borcu 25 milyard 365,1 milyon manat olub ki, bu da ümumi daxili məhsulun (ÜDM)n 19,5 %-ni təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, borcun 17 milyard 46,8 milyon manatı daxili, 4 milyard 893,1 milyon ABŞ dolları və yaxud 8 milyard 318,3 milyon manatı isə xarici borc olub.
Son xəbərlər
14:29
Fransa Baş nazirinin valideynləri mühafizə ilə təmin edilibDigər ölkələr
14:28
Braziliyada inəklə toqquşan 20 yaşlı futbolçu ölübFutbol
14:23
Azərbaycan 9 ayda 1,5 milyard manatdan çox borc qaytarıbMaliyyə
14:22
Nazir: Qarabağda məşğulluq proqramlarının tətbiqi genişləndirilirSosial müdafiə
14:21
Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın yeni Baş nazirini təbrik edibXarici siyasət
14:19
Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalı təsis edilibDaxili siyasət
14:17
Moskvada ticarət mərkəzindən təxminən 100 nəfər təxliyə edilibRegion
14:16
Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıbMaliyyə
14:11