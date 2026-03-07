Беспилотники "Хезболлах" атаковали НПЗ в Хайфе
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 21:54
Ливанская организация "Хезболлах" ударила беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в городе Хайфа на севере Израиля.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале группировки.
"(Движение - ред.) атаковало нефтеперерабатывающий завод в Хайфе с помощью эскадрильи ударных беспилотников", - говорится в тексте.
По данным движения, также ракетному обстрелу подверглась артиллерийская база в Эйн-Зейтиме в Верхней Галилее.
О последствиях этих операций и причиненном уроне сведений не приводится.
