    Беспилотники "Хезболлах" атаковали НПЗ в Хайфе

    • 07 марта, 2026
    • 21:54
    Ливанская организация "Хезболлах" ударила беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в городе Хайфа на севере Израиля.

    "(Движение - ред.) атаковало нефтеперерабатывающий завод в Хайфе с помощью эскадрильи ударных беспилотников", - говорится в тексте.

    По данным движения, также ракетному обстрелу подверглась артиллерийская база в Эйн-Зейтиме в Верхней Галилее.

    О последствиях этих операций и причиненном уроне сведений не приводится.

