Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджанская делегация побывала с визитом в Кот-д"Ивуаре

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 22:25
    Азербайджанская делегация побывала с визитом в Кот-дИвуаре

    Делегация Азербайджанской Республики посетила с визитом город Абиджан Республики Кот-д"Ивуар.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

    Отмечено, что делегацию МИД возглавил заместитель министра Ялчын Рафиев, а делегацию SOCAR - президент компании Ровшан Наджаф.

    В рамках визита состоялась встреча тет-а-тет Я. Рафиева с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам диаспоры Кот-д"Ивуара Ниале Кабой.

    На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Кот-д"Ивуаром развиваются в духе партнерства, а между нашими странами имеются широкие возможности для расширения многостороннего взаимодействия.

    Позднее состоялись первые политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран. В консультациях, прошедших под руководством заместителей министров, приняли участие соответствующие послы и представители обеих стран.

    В ходе политических консультаций, со ссылкой на эффективное и конструктивное взаимодействие в рамках международных платформ, была подчеркнута важность укрепления двустороннего сотрудничества.

    Наряду с этим состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешнеполитическим приоритетам наших стран, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    На встрече также было отмечено, что развивающиеся политические отношения между нашими странами создают благоприятную основу для укрепления эффективного сотрудничества в экономике, энергетике, цифровых технологиях, сельском хозяйстве, а также в гуманитарно-культурной сфере.

    В ходе визита президент SOCAR провел встречи с руководством Министерства горнодобывающей промышленности, нефти и энергетики Кот-д"Ивуара, Главного управления по углеводородам этого министерства, а также с руководством национальной нефтяной компании Кот-д"Ивуара PetroCI.

    Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в том числе реализацию совместных проектов в нефтегазовом секторе, инвестиционные возможности и вопросы энергетической безопасности.

    Азербайджанская делегация побывала с визитом в Кот-дИвуаре
    Азербайджанская делегация побывала с визитом в Кот-дИвуаре
    Азербайджанская делегация побывала с визитом в Кот-дИвуаре
    Кот-д'Ивуар делегация МИД Азербайджана SOCAR
    Фото
    Azərbaycan nümayəndə heyəti Kot-d"İvuarda səfərdə olub
    Ты - Король

    Последние новости

    22:25
    Фото

    Азербайджанская делегация побывала с визитом в Кот-д"Ивуаре

    Внешняя политика
    22:20

    МИД Азербайджана: Высоко оцениваем заявление Госдепа США в связи с иранскими ударами по Нахчывану

    Внешняя политика
    22:16

    Иранский дрон-камикадзе ударил по элитному небоскребу в Дубае

    Другие страны
    22:07

    На страницах президента в соцсетях размещена публикация по случаю 8 Марта

    Внутренняя политика
    22:07
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы около 10 дипломатов – ОБНОВЛЕНО-4

    Внешняя политика
    21:55

    Орбан: Венгрия готова оказать Азербайджану любую поддержку

    Внешняя политика
    21:54

    Беспилотники "Хезболлах" атаковали НПЗ в Хайфе

    Другие страны
    21:46

    Азербайджанские судьи ФИФА вернулись из Кувейта на родину

    Происшествия
    21:36

    Израиль за двое суток нанес 300 ударов по объектам в Иране

    Другие страны
    Лента новостей