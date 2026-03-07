Азербайджанская делегация побывала с визитом в Кот-д"Ивуаре

Делегация Азербайджанской Республики посетила с визитом город Абиджан Республики Кот-д"Ивуар.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечено, что делегацию МИД возглавил заместитель министра Ялчын Рафиев, а делегацию SOCAR - президент компании Ровшан Наджаф.

В рамках визита состоялась встреча тет-а-тет Я. Рафиева с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам диаспоры Кот-д"Ивуара Ниале Кабой.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Кот-д"Ивуаром развиваются в духе партнерства, а между нашими странами имеются широкие возможности для расширения многостороннего взаимодействия.

Позднее состоялись первые политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран. В консультациях, прошедших под руководством заместителей министров, приняли участие соответствующие послы и представители обеих стран.

В ходе политических консультаций, со ссылкой на эффективное и конструктивное взаимодействие в рамках международных платформ, была подчеркнута важность укрепления двустороннего сотрудничества.

Наряду с этим состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешнеполитическим приоритетам наших стран, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече также было отмечено, что развивающиеся политические отношения между нашими странами создают благоприятную основу для укрепления эффективного сотрудничества в экономике, энергетике, цифровых технологиях, сельском хозяйстве, а также в гуманитарно-культурной сфере.

В ходе визита президент SOCAR провел встречи с руководством Министерства горнодобывающей промышленности, нефти и энергетики Кот-д"Ивуара, Главного управления по углеводородам этого министерства, а также с руководством национальной нефтяной компании Кот-д"Ивуара PetroCI.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в том числе реализацию совместных проектов в нефтегазовом секторе, инвестиционные возможности и вопросы энергетической безопасности.