    МИД Азербайджана: Высоко оцениваем заявление Госдепа США в связи с иранскими ударами по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 22:20
    Поддержка, оказанная со стороны США - самого влиятельного государства мира, имеет особое значение для Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, таким образом ведомство прокомментировало заявление Госдепартамента США по поводу иранских атак на Нахчыван.

    "Мы высоко оцениваем заявление Государственного департамента США, осуждающее атаки иранских беспилотников на территорию Азербайджана, проявленную ведомством солидарность с нашей страной.

    Позиция Вашингтона полностью соответствует духу и содержанию Хартии о Стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США, подписанной 10 февраля 2026 года.

    В такой напряженный период многие страны продемонстрировали свою поддержку и солидарность с Азербайджаном. Мы благодарны каждой из них. Естественно, поддержка, оказанная со стороны США - самого влиятельного государства мира, имеет особое значение. Выражаем благодарность США за принципиальную позицию", - говорится в зявлении МИД Азербайджана.

