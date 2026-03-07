Израиль за двое суток нанес 300 ударов по объектам в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние 48 часов нанесла более 300 ударов по объектам в Иране и еще 170 ударов - по целям движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По ее данным, на цели в Иране было сброшено 1 465 боеприпасов, а на объекты в Ливане - 180.

"Десятки масштабных волн ударов были нанесены в Тегеране и других районах Ирана", - отметили в ведомстве.