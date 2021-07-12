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Объем венчурных инвестиций в криптоиндустрию достиг рекордного уровня

Объем венчурных инвестиций в криптоиндустрию достиг рекордного уровня Объем венчурных инвестиций в блокчейн и индустрию цифровых активов по итогам второго квартала текущего года вырос на 90% и достиг рекордных 6,2 млрд долларов США.
Финансы
12 июля 2021 г. 17:55
Объем венчурных инвестиций в криптоиндустрию достиг рекордного уровня

Объем венчурных инвестиций в блокчейн и индустрию цифровых активов по итогам второго квартала текущего года вырос на 90% и достиг рекордных 6,2 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эти расчеты провели исследователи из The Block.

Эксперты рассмотрели 497 заключенных сделок. В первом квартале компании привлекли 3,27 млрд долларов. Год назад объем финансирования составил 436 млн долларов.

Отмечается, что наибольший интерес проявлен к компаниям, предлагающим инфраструктурные решения и криптовалютные услуги.

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