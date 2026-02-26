Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос более чем на 17%
Финансы
- 26 февраля, 2026
- 10:49
Объем просроченных кредитов в банковской системе Азербайджана на 1 февраля текущего года составил 557,5 млн манатов, что на 6,3% больше по сравнению с 1 января.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
Объем проблемных кредитов в стране за минувший год (по сравнению с 1 февраля 2025 года - ред.) вырос на 17,35%.
По состоянию на конец января 2026 года удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 1,7%. На конец 2025 года показатель составлял 1,6%, на конец января прошлого года - также 1,6%.
