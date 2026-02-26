Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 17 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 26 fevral, 2026
- 10:25
Bu il fevralın 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 557,5 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, yanvarın 1-i ilə müqayisədə 6,3 % çoxdur.
Ölkədə problemli kreditlərin məbləği son 1 ildə isə 17,35 % artıb.
Yanvarın sonuna vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi kredit portfelində xüsusi çəkisi 1,7 % təşkil edib. Bu nisbət ötən ilin sonuna 1,6 %, ötən il yanvarın sonuna isə 1,6 % olub.
