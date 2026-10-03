Номинальный и реальный эффективные курсы азербайджанского маната выросли
Финансы
- 03 октября, 2026
- 12:00
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Номинальный эффективный курс азербайджанского маната к иностранным валютам на 1 сентября 2026 года составил 104,9 пункта.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в месячном выражении показатель не изменился, увеличившись на 2,4 пункта с начала года и на 2,2 пункта по сравнению с 1 сентября 2025 года.
За отчетный период реальный эффективный курс составил 115,7 пункта. Это на 0,3 пункта больше в месячном выражении, на 0,1 пункта меньше по сравнению с началом года и на 1,1 пункта выше показателя на 1 сентября 2025 года.
Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri artıb
Azerbaijani manat's nominal, real effective exchange rates rise
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