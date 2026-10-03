Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri artıb
Maliyyə
- 03 oktyabr, 2026
- 11:42
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Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətən nominal effektiv məzənnəsi 104,9 bənd təşkil edib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Bu, aylıq müqayisədə eyni, ilin əvvəlinə nisbətən 2,4 bənd, 2025-ci ilin sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 2,2 bənd çoxdur.
Hesabat dövrüdə real effektiv məzənnə 115,7 bənd təşkil edib. Bu isə aylıq müqayisədə 0,3 bənd, ilin əvvəlinə nisbətən 0,1 bənd az, ötən il sentyabrın 1-i ilə müqayisədə isə 1,1 bənd çox olub.
Номинальный и реальный эффективные курсы азербайджанского маната выросли
Azerbaijani manat's nominal, real effective exchange rates rise
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