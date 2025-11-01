Номинальный эффективный курс азербайджанского маната снизился в сентябре
Финансы
- 01 ноября, 2025
- 17:05
Номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам на 1 октября этого года составил 102,6 пункта.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно данным, это на 0,1 пункта меньше по сравнению с прошлым месяцем, на 6,6 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,9 пункта меньше по сравнению с 1 октября прошлого года.
На 1 октября реальный эффективный курс маната составил 115,2 пункта. Это на 0,5 пункта больше по сравнению с показателем на 1 сентября, на 9,9 пункта меньше по сравнению с началом года и на 3 пункта меньше по сравнению с 1 октября прошлого года.
