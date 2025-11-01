İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan manatının nominal effektiv məzənnəsi sentyabrda azalıb

    Maliyyə
    • 01 noyabr, 2025
    • 16:35
    Azərbaycan manatının nominal effektiv məzənnəsi sentyabrda azalıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətən nominal effektiv məzənnəsi 102,6 bənd təşkil edib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Bu, aylıq müqayisədə 0,1 bənd, ilin əvvəlinə nisbətən 6,6 bənd, ötən ilin oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,9 bənd azdır.

    Oktyabrın 1-nə manatın real effektiv məzənnəsi 115,2 bənd təşkil edib. Bu isə sentyabrın 1-nə olan göstərici ilə müqayisədə 0,5 bənd çox, ilin əvvəlinə nisbətən 9,9 bənd, ötən illin oktyabrın 1-i ilə müqayisədə isə 3 bənd azdır.

    nominal effektiv məzənnə Azərbaycan Mərkəzi Bankı real effektiv məzənnə
    Номинальный эффективный курс азербайджанского маната снизился в сентябре

