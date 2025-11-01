Azərbaycan manatının nominal effektiv məzənnəsi sentyabrda azalıb
Maliyyə
- 01 noyabr, 2025
- 16:35
Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətən nominal effektiv məzənnəsi 102,6 bənd təşkil edib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Bu, aylıq müqayisədə 0,1 bənd, ilin əvvəlinə nisbətən 6,6 bənd, ötən ilin oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,9 bənd azdır.
Oktyabrın 1-nə manatın real effektiv məzənnəsi 115,2 bənd təşkil edib. Bu isə sentyabrın 1-nə olan göstərici ilə müqayisədə 0,5 bənd çox, ilin əvvəlinə nisbətən 9,9 bənd, ötən illin oktyabrın 1-i ilə müqayisədə isə 3 bənd azdır.
