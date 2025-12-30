Ненефтяной экспорт ТОП-10 госкомпаний Азербайджана превысил $1 млрд
- 30 декабря, 2025
- 11:07
В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 1,04 млрд долларов США, что на 112,86 млн долларов, или на 12,17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (927,624 млн долларов).
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 34,44%.
Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе - ноябре 2025 года (млн долларов)
|
Объем экспорта в январе - ноябре 2024 года (млн долларов)
|
Разница в %
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
358,2
|
382,7
|
-6,40%
|
ООО SOCAR Polymer
|
242,8
|
232,7
|
4,34%
|
ЗАО AzerGold
|
205,9
|
132,4
|
55,51%
|
ООО "Азералюминий"
|
130,1
|
126,7
|
2,68%
|
Управление экспорта газа SOCAR
|
61,7
|
0
|
-
|
ООО "АПК Азерпамбыг"
|
36
|
51,9
|
-30,64%
|
ООО "SOCAR-Dalgidj"
|
1,9
|
0
|
-
|
ООО "Завод минеральной воды İSTİSU"
|
1,7
|
0
|
-
|
ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
|
1,5
|
0,268
|
459,70%
|
Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР
|
0,68
|
0,956
|
-28,87%
В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 7,3% и достиг 3,3 млрд долларов США.