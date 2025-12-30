Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Финансы
    Ненефтяной экспорт ТОП-10 госкомпаний Азербайджана превысил $1 млрд

    В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 1,04 млрд долларов США, что на 112,86 млн долларов, или на 12,17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (927,624 млн долларов).

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 34,44%.

    Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

    Компания

    Объем экспорта в январе - ноябре 2025 года (млн долларов)

    Объем экспорта в январе - ноябре 2024 года (млн долларов)

    Разница в %

    Управление маркетинга и экономических операций SOCAR

    358,2

    382,7

    -6,40%

    ООО SOCAR Polymer

    242,8

    232,7

    4,34%

    ЗАО AzerGold

    205,9

    132,4

    55,51%

    ООО "Азералюминий"

    130,1

    126,7

    2,68%

    Управление экспорта газа SOCAR

    61,7

    0

    -

    ООО "АПК Азерпамбыг"

    36

    51,9

    -30,64%

    ООО "SOCAR-Dalgidj"

    1,9

    0

    -

    ООО "Завод минеральной воды İSTİSU"

    1,7

    0

    -

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

    1,5

    0,268

    459,70%

    Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР

    0,68

    0,956

    -28,87%

    В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 7,3% и достиг 3,3 млрд долларов США.

    Азербайджан ненефтяная продукция SOCAR AzerGold ООО “Азералюминий” Азерпамбыг ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 1 milyard dolları ötüb

