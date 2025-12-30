Ненефтяной экспорт ТОП-10 госкомпаний Азербайджана превысил $1 млрд

В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 1,04 млрд долларов США, что на 112,86 млн долларов, или на 12,17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (927,624 млн долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций SOCAR с долей в 34,44%.

Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

Компания Объем экспорта в январе - ноябре 2025 года (млн долларов) Объем экспорта в январе - ноябре 2024 года (млн долларов) Разница в % Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 358,2 382,7 -6,40% ООО SOCAR Polymer 242,8 232,7 4,34% ЗАО AzerGold 205,9 132,4 55,51% ООО "Азералюминий" 130,1 126,7 2,68% Управление экспорта газа SOCAR 61,7 0 - ООО "АПК Азерпамбыг" 36 51,9 -30,64% ООО "SOCAR-Dalgidj" 1,9 0 - ООО "Завод минеральной воды İSTİSU" 1,7 0 - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" 1,5 0,268 459,70% Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР 0,68 0,956 -28,87%

В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 7,3% и достиг 3,3 млрд долларов США.