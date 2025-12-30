İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 1 milyard dolları ötüb

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 11:32
    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 1 milyard dolları ötüb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri ötən ilin eyni dövrü (927,624 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 112,9 milyon ABŞ dolları və yaxud 12,2 % artaraq 1,04 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report"un İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, qeyri-neft sektorunda ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 34,4 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi liderlik edib.

    Dövlət şirkətlərinin ixrac həcminə görə reytinqi:

    Şirkət

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    Faiz fərqi

    SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi

    358,2

    382,7

    -6,40%

    "SOCAR Polymer" MMC

    242,8

    232,7

    4,34%

    "AzerGold" QSC

    205,9

    132,4

    55,51%

    "Azəralüminium" MMC

    130,1

    126,7

    2,68%

    SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi

    61,7

    0

    -

    "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC

    36

    51,9

    -30,64%

    "SOCAR-Dalğıc" MMC

    1,9

    0

    -

    "İstisu Mineral Su Zavodu" MMC

    1,7

    0

    -

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC

    1,5

    0,268

    459,70%

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti

    0,68

    0,956

    -28,87%

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 7,3% artaraq 3,3 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Azərbaycan qeyri-neft məhsullarının ixracı dövlət şirkətləri SOCAR ixrac əməliyyatları
    Ненефтяной экспорт ТОП-10 госкомпаний Азербайджана превысил $1 млрд

