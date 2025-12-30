Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 1 milyard dolları ötüb
- 30 dekabr, 2025
- 11:32
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri ötən ilin eyni dövrü (927,624 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 112,9 milyon ABŞ dolları və yaxud 12,2 % artaraq 1,04 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
"Report"un İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, qeyri-neft sektorunda ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 34,4 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi liderlik edib.
Dövlət şirkətlərinin ixrac həcminə görə reytinqi:
|
Şirkət
|
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
Faiz fərqi
|
SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
|
358,2
|
382,7
|
-6,40%
|
"SOCAR Polymer" MMC
|
242,8
|
232,7
|
4,34%
|
"AzerGold" QSC
|
205,9
|
132,4
|
55,51%
|
"Azəralüminium" MMC
|
130,1
|
126,7
|
2,68%
|
SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi
|
61,7
|
0
|
-
|
"Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC
|
36
|
51,9
|
-30,64%
|
"SOCAR-Dalğıc" MMC
|
1,9
|
0
|
-
|
"İstisu Mineral Su Zavodu" MMC
|
1,7
|
0
|
-
|
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC
|
1,5
|
0,268
|
459,70%
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti
|
0,68
|
0,956
|
-28,87%
Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 7,3% artaraq 3,3 milyard ABŞ dollarına çatıb.